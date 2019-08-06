 Испания открыла дело против Фридмана

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Прокурор Хосе Гринда, считающийся главным специалистом по так называемой "русской мафии" в Испании, утверждает в направленном в НСП постановлении, что именно Фридман, который в 2013 году стал главным кредитором Zed Worldwide, "пользовался привилегированным правом влиять на ее решения". Он "фактически управлял событиями, приведшими к крупным материальным потерям ее испанских акционеров".

Еще в прошлом десятилетии корпорация, разрабатывающей мобильные приложения и компьютерные игры, работала в 80 странах мира. При этом для работы на российском рынке в Амстердаме в 2014 году было создано совместное предприятие Zed+, которое, по данным прокуратуры, контролировалось Фридманом. Испанская пресса, ссылаясь на данные прокуратуры, утверждает, что именно через него со счетов корпорации исчезли крупные суммы, что также способствовало ее разорению.

Фридман широко известен в Испании как владелец крупнейшей торговой сети DIA, которая в последние годы испытывала серьезные финансовые трудности. 70 процентов ее акций были приобретены олигархом весной 2019 года - по значительно более низкой цене, чем они стоили за год до этого.

В соответствии с испанским законодательством, особо важные дела, возбуждаемые прокуратурой против иностранных граждан, ведутся при посредничестве НСП.