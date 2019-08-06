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 Банки начали предоставлять клиентским счетам международные номера IBAN

С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

Об этом со ссылкой на Finclub сообщает БизнесЦензор.

Старые номера счетов клиентов украинские банки должны менять на IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

В период с 5 августа по 31 октября денежные переводы могут производиться либо с использованием IBAN, или с использованием старых реквизитов. Но с 1 ноября переводы в национальной и иностранных валютах, в частности трансграничные, будут возможны только при использовании IBAN. Номера платежных карт не меняются, а карты остаются рабочими.

По стандарту IBAN номер счета состоит из 29 букв и цифр, изложенных в такой последовательности:

код Украины - UA - 2 буквы;

контрольный разряд - 2 цифры;

код банка - 6 цифр;

счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

С 5 августа по 31 октября клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "Код банка" и "Счет" в любых вариациях. В случае заполнения номера счета по стандарту IBAN, в реквизите "Код банка плательщика/получателя" указывается ноль.

Банки в этот период должны принимать оба вида платежей.

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка. Благодаря стандарту IBAN клиенты банков смогут избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах (больше не надо будет указывать МФО и ЕГРПОУ банка получателя/отправителя платежа).

НБУ планирует введение стандарта IBAN для платежей с использованием QR-кодов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141400
 
 
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