[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Энергетика, Коммунальные услуги
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 Водоканалы потребовали повысить тарифы на воду из-за роста цен на электроэнергию

Ряд водоканалов с 20 августа может будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

Об этом заявила вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу объединения.

Как пояснила Бабий, с 1 июля полноценно заработала новая модель рынка электроэнергии, в результате чего произошло удорожание электроэнергии для предприятий на 25%.

Она напомнила, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, регулирует деятельность 100 водоканалов Украины. Но увеличив тариф на электроэнергию, регулятор не поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. Поэтому только за июль водоканалы понесли убытки в размере около 200 млн грн.

К тому же, новые правила предусматривают, что все предприятия должны предоставлять предоплату за электроэнергию.

Как указывают в ассоциации, в июле водоканалы еще смогли собрать средства для авансовых платежей, но средств на предоплату в августе у предприятий уже нет.

"Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет решена путем законодательной корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения", – подчеркнула Бабий.

В связи с этим ассоциация "Укрводоканалэкология" призывает НКРЭКУ увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также теплоснабжение на 20% либо разрешить водоканалам и теплоснабжающим предприятиям покупать электроэнергию по цене 1,68 грн за кВт-ч.

Как сообщалсь, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Напомним, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141373
 
 
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ЧТО БЫ НЕ БЫЛО ТАКИХ ПОВЫШЕНИЙ НУЖНО ДАВИТЬ КАК КЛОПОВ ДТЭК АХМЕТОВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ
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а еще тех кто этому ахметову так старательно помогал - порошенко и его НКРЕ, гройсман и парубий!!!!
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Грося обещал что роста цен на электроэнергию из-за введения рынка не будет но скромно умолчал что это касалось только населения.
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Лучше посадить мафиози - Ахметова и понизить цены на все, что он отжал у государства. Арестовать и все конфисковать у него!
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Да давайте,не стесняйтесь, раз холопы еще в Сильпо ходят,значит есть еще что с них доить!
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