 Власти Сьерра-Леоне заблокировали разработку крупных месторождений железной руды

Владельцы Tonkolili оспорили решение в высоком суде страны, сославшись на необоснованность аргументом в пользу отмены лицензии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Между тем Marampa, дочерняя компания сырьевого трейдера Gerald Group, приостановила поставки, после того как власти Сьерра-Леоне временно лишили ее лицензии, пишет Financial Times.

"Мы сотрудничаем с министерством и считаем, что следуем надлежащим правилам и что ситуация будет быстро разрешена, хотя никаких законных оснований для приостановки операций и прекращения экспорта нет", – говорится в заявлении Gerald.

Решение правительства президента Джулиуса Маады Био пересмотреть соглашения в горнодобывающей отрасли станет поводом для беспокойства зарубежных инвесторов и привлечет внимание Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), отмечает FT.

МВФ в прошлом году одобрил предоставление стране нового кредита, в то время как Всемирный банк недавно объявил об инвестициях в размере $60 млн в горнодобывающую компанию Sierra Rutile.

Резервы Marampa оцениваются примерно в 1 млрд тонн гематита с содержанием железа порядка 32%. Предприятие выпускает 65%-ный концентрат. На первой стадии проекта производительность составляет 2 млн тоннв год, но в дальнейшем Gerald планирует довести этот показатель до 6 млн тонн в год.

На минеральное сырье приходится 77% экспортных доходов Сьерра-Леоне.

Как сообщалось, в июле мировые цены на железную руду достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.

Цены на железную руду активно растут с начала года после аварии на шахте компании Vale в Бразилии, которая привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире. Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.

По данным ГФС, Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата по сравнению с 2017 годом на 1,3% – до 36,91 млн тонн, однако благодаря росту мировых цен в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% – до $2,87 млрд.

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