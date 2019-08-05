 "Одесский каравай" из Lauffer Group бизнесмена Лещинского объявил о банкротстве

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева от 24 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Суд также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Основанием для принятия решения стало обращение самого ПАО "Одесский каравай" по итогам собрания акционеров компании, прошедшего в марте 2019 года.

На этом собрании акционеров ПАО "Одесский каравай" должен был рассматриваться в т.ч. вопрос об утверждении плана санации до открытия производства по делу о банкротстве и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Обязательства компании по состоянию на конец первого квартала 2019 года составляют 2,02 млрд грн.

Как сообщалось, в мае 2018 года Хозсуд Запорожской области признал банкротом ООО "Торговый Дом "Золотой Урожай" (связано с Lauffer Group). Соответствующее производство было возбуждено еще в 2015 году по заявлению "Златобанка" . Тогда же был утвержден реестр требований кредиторов, в который включены в т.ч. требования "Сбербанка" (794 млн грн), банка "Кредит Днепр" (487 млн ​​грн), "Ощадбанка" (1,65 млрд грн).

Кроме того, суды рассматривают дело о признании банкротом ООО "Торговая компания "Урожай" Лещинского. Соответствующее производство было открыто в августе 2016 года по заявлению "Укргазбанка" (объем признанных требований – 14,9 млн грн).

В ходе судебного процесса о своих кредиторские требования к ООО "Торговая компания "Урожай" заявляли в т.ч. "Ощадбанк" (2,16 млрд грн), ПУМБ (881 млн грн), "Сбербанк" (656 млн грн), "Кредит Днепр" (493 млн грн), "Дельта Банк" (304 млн грн). При этом "Ощадбанк" безуспешно добивался закрытия производства этом деле.

Lauffer Group оценила имущественные потери в результате аннексии Крыма и оккупации территорий на Востоке Украины в около 2,5 млрд грн.

Lauffer Group - одна из крупнейших украинских бизнес-групп в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Работает в Украине более 15 лет и включает около 100 предприятий, специализирующихся на изготовлении муки, хлебобулочных изделий, масложировой, консервной продукции.

Основателем и владельцем является Александр Лещинский.

Группа Lauffer объединяет холдинги "Золотой урожай" и "Урожай".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram