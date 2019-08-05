 Пользователи Android смогут выбирать поисковик по умолчанию

Об этом сообщается в блоге компании Google, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

При первой настройке нового устройства у пользователя будет возможность выбрать поисковик. Речь идет о строке поиска на главном экране смартфона и поиске по умолчанию в браузере Google Chrome, если он установлен на устройстве.

Пользователи смогут изменить свой выбор после завершения настроек. Чтобы Google добавила сторонний поисковик в список, компании могут подать заявку.

Для формирования списка, Google будет ежегодно проводить аукционы: поисковики должны указать сумму, которую они готовы заплатить за каждого пользователя, выбравшего их компанию в конкретной стране. Для каждой страны будет определена минимальная ставка. Участники аукциона, предложившие равную или большую сумму, попадут в список поисковиков вместе с Google.

В Google пояснили, что вносят изменения в соответствии с требованиями Еврокомиссии. Если регулятор сочтет изменения достаточными, это может помочь Google избежать дополнительных штрафов.

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