 Кличко разрешил другу Богдана застроить землю Нацполиции на Подоле

Об этом свидетельствует распоряжение КГГА за подписью Виталия Кличко от 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Распоряжением прекращено использование участка площадью 0,47 га для эксплуатации эллинга моторных катеров, который ГУ Нацполиции в Киеве получило в постоянное пользование по решению Киевсовета в 2012 году. Документом установлено новое целевое назначение земли – для строительства и обслуживания жилых домов.

На этом участке расположено здание, принадлежащее ГУ Нацполиции Киева.

Напомним, на указанном участке будет построена одна из очередей ЖК "Рыбальский", девелоперами строительства которого является SAGA Development и Perfect Group.

Владельцем SAGA Development является Андрей Ваврыш, экс-заместитель директора Департамента градостроительства КГГА и друг главы Офиса президента Андрея Богдана.

Как сообщалось, по данным СМИ, команда Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур были выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице и одержали победу. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Богдан потребовал согласовывать действия столичных властей с Вавришем лично, а также с гендиректором телеканала Коломойского "1+1" Александром Ткаченко.

Perfect Group связывают с экс-чиновником Минобороны и Минрегиона Дмитрием Исаенко, который был избран в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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