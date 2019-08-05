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 Кличко разрешил другу Богдана застроить землю Нацполиции на Подоле

Киевская горгосадминистрация изменила целевое назначение участка на ул. Электриков, 25-Ж, которая находится в постоянном пользовании Главного управления Нацполиции в Киеве.

Об этом свидетельствует распоряжение КГГА за подписью Виталия Кличко от 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Распоряжением прекращено использование участка площадью 0,47 га для эксплуатации эллинга моторных катеров, который ГУ Нацполиции в Киеве получило в постоянное пользование по решению Киевсовета в 2012 году. Документом установлено новое целевое назначение земли – для строительства и обслуживания жилых домов.

На этом участке расположено здание, принадлежащее ГУ Нацполиции Киева.

Напомним, на указанном участке будет построена одна из очередей ЖК "Рыбальский", девелоперами строительства которого является SAGA Development и Perfect Group.

Владельцем SAGA Development является Андрей Ваврыш, экс-заместитель директора Департамента градостроительства КГГА и друг главы Офиса президента Андрея Богдана.

Кличко разрешил другу Богдана застроить землю Нацполиции на Подоле 01

Кличко разрешил другу Богдана застроить землю Нацполиции на Подоле 02

Как сообщалось, по данным СМИ, команда Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур были выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице и одержали победу. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Богдан потребовал согласовывать действия столичных властей с Вавришем лично, а также с гендиректором телеканала Коломойского "1+1" Александром Ткаченко. 

Perfect Group связывают с экс-чиновником Минобороны и Минрегиона Дмитрием Исаенко, который был избран в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141363
 
 
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