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 ФГИ продал помещение "Киевмашсервиса" и "Укртелефильма"

Фонд государственного имущества продал единый имущественный комплекс "Киевмашсервис" за 20 млн грн и ЕИК "Укртелефильм" - за 5,1 млн грн.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Единый имущественный комплекс "Киевмашсервис" продан. В ходе торгов цена лота выросла на 80% - со стартовых 12 млн до 20 млн грн. Компания "И-СТЕЙТ" стала победителем аукциона, предложив на 2 млн грн больше своих конкурентов", - написал Трубаров.

"Киевмашсервис" расположен в Киеве, владеет рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговую мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду.

Также был продан ЕИК "Укртелефильм". Как отметил Трубаров, это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания "Риэлтис-Плюс" выиграла аукцион с ценой в 5,1 млн грн.

Фонд ожидает от победителей аукциона быстрого подписания договоров и перечисления средств.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141361
 
 
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