 Госбюро расследований сообщило о подозрении топ-менеджерам банка Жеваго

Как передает БизнесЦензор, об этом замглавы ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины", – отметила Варченко.

По словам замглавы ГБР, во время досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

Впоследствии, между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

"А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те $113 млн. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", – отметила Варченко.

Замглавы ГБР добавила, что размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах повлияло на платежеспособность банка.

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"Материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка", – сообщила Варченко.

Так, бывшему заместителю председателя правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст.191 УК Украины, руководителю управления – ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Варченко добавила, что ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн грн.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

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