 "Укрэнерго" и польская PSE договорились об аварийных поставках электроэнергии

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Аварийная помощь от сопредельных стран предоставляется в случаях, когда предпринимаемых мер и резервов недостаточно для того, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей. Она необходима для сохранения целостности энергосистемы и предоставляется по межгосударственным линиям электропередачи.

Заключение договоров об аварийной взаимопомощи с пограничными странами предусмотрено общими правилами ENTSO-E для создания дополнительных резервных механизмов, которые помогают обеспечивать надежность функционирования энергосистем.

Договор между "Укрэнерго" и PSE регламентирует обмен электроэнергией между ОСП для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций в энергосистемах, определяет его механизмы и процедуру, условия предоставления помощи и тому подобное.

"Укрэнерго готовится к интеграции в ENTSO-E. Поэтому для нас важно внедрять европейские стандарты и подходы в работе с соседними операторами системы передачи. В этом контексте договор об аварийной взаимопомощи с польским ОСП является инструментом для развития взаимоотношений между Укрэнерго и PSE", — отметил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

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