 Американская компания оспорила результаты конкурса на разработку украинского шельфа

По данным суда, Frontera Resources также заявила обеспечительные меры до принятия решения по делу по сути, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Ответчиками по иску выступают Межведомственная комиссия по СРП и Минэнергоугля.

В дело вовлечены также Кабинет министров и другие участники конкурса – Trident Acquisitions Corp и "Укрнефтебурение".

Как сообщалось, ранее руководитель и совладелец победившей в конкурсе на разработку участка "Дельфин" американской компании Trident Acquisitions Илья Пономарев заявил о планах оспорить в суде возможное решение Кабинета министров по объявлению нового конкура на разработку этого углеводородного участка.

Gремьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Напомним, компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Trident была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

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