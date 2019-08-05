[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.46 28.11
 Транспорт
  547  0
Все про:авто (2015) продажа (994)

 Спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 13%

Спрос на новые коммерческие автомобили в прошлом месяце вырос на 13% к показателю годичной давности. В июле 2019 года свою первую регистрацию прошли 1 049 новых коммерческих автомобилей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки Renault. За месяц свои первые номера получили 207 коммерческих автомобилей этой французской марки. Однако по сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине снизились на 2%.

На втором месте с результатом 102 автомобиля – Fiat. Июльские продажи этой марки сократились на 6%.

Третий показатель – МАЗ. Спрос на автомобили этой белорусской марки вырос в два раза относительно июля 2018 года, до 84 машин.

На четвертой строчки рейтинга Peugeot, модели которого пополнили украинский автопарк 76 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Пежо выросли на 65%.

Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford, реализовавший в июле на украинском рынке 71 машину (+16%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141348
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский Нацполиция Операция Объединенных сил ПАСЕ Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх