 Объемы реализации промышленной продукции увеличились на 5%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

За январь-июнь 2019 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 1,28 трлн грн, что на 5,4% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 350,1 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за первое полугодие текущего года было реализовано на 215,3 млрд грн (на 23,1% больше, чем в прошлом году), из которых за пределы страны - на 54,5 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 43,9 млрд грн (на 35,8% больше); сырой нефти и природного газа - на 69,6 млрд грн (на 16,0% больше); металлических руд - на 85,5 млрд грн (на 23,5% больше).

Продукции перерабатывающей промышленности за январь-июнь 2019 года было реализовано на 804,1 млрд грн (на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из которых за пределы страны - на 294,3 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 262,7 млрд грн (на 9,1% больше); продукции металлургического производства - на 194,9 млрд грн (на 7,9% меньше); продукции машиностроения - на 87,7 млрд грн (на 6,4% больше).

Также за первое полугодие 2019 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 163,6 млрд грн (на 0,2% меньше по сравнению с январем-июнем 2018 года), произведено и распределено газа на 46,9 млрд грн (на 0,4% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за январь-июнь 2018 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 1,2 трлн грн, что на 18,5% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополь и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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