 Минздрав прекратит выделять квоты на спирт для производства "боярышника"

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя. Сейчас их можно приобрести в аптеке, и они значительно дешевле алкогольных напитков. Ибо в отличие от производителей алкогольных напитков, производители "лечебных" настоек не платят акциз", – пояснила Супрун.

Глава Минздрава напомнила, что министерство определяет квоты на поставки спирта для производства различных лекарственных средств.

При этом одна из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки - настойка боярышника - так называемый "боярышник".

"И мы получаем запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя как лекарственные средства. Чтобы прекратить использование лекарств как доступного "алкоголя", Министерство здравоохранения прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления", – сообщила Супрун.

"Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами", – добавила глава Минздрава.

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