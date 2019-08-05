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 Украинские аграрии собрали урожай с 91% прогнозируемой площади

По состоянию на 5 августа украинские аграрии собрали 35 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,1 млн га, или 91% к прогнозу.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

  • пшеницы – 25,8 млн тонн с площади 6,3 млн га, или 93% к прогнозу, при урожайности 41,0 ц/га;
  • ячменя – 8,1 млн тонн с площади 2,4 млн га, или 92% прогноза при урожайности 33,7 ц/га;
  • гороха – 593 тыс. тонн с площади 259 тыс. га, или 99% к прогнозу, при урожайности 22,9 ц/га;
  • ржи – 233 тыс. тонн с площади 86 тыс. га, или 73% к прогнозу, при урожайности 27,1 ц/га;
  • овса – 175 тыс. тонн с площади 71 тыс. га, или 39% к прогнозу, при урожайности 24,6 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 98% прогноза при урожайности 24,6 ц/га.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141331
 
 
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