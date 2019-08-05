 Рецептурное направление "Дарницы" возглавил Валентин Харченко из Sanofi

Как сообщает пресс-служба компании, он стал еще одним топ-менеджером с опытом работы в международном бизнесе, пришедшим в "Дарницу" за последний год, передает БизнесЦензор.

Так, в сентябре 2018 года к "Дарнице" присоединился бывший руководитель украинского офиса Microsoft и экс-глава Администрации президента Дмитрий Шимкив. Он возглавил совет управляющей компании "Дарницы".

В январе 2019 года гендиректором компании был назначен Андрей Обризан, также имеющий опыт работы в международных компаниях.

В июле 2019 года руководителем коммерческого департамента "Дарницы" стала Елена Филинюк из корпорации Abbott Laboratories.

Валентин Харченко имеет 20-летний опыт работы в международной фармацевтической индустрии на позиции регионального руководителя команды маркетинга и продаж компании Sanofi. Он получил медицинское образование по специальности "Лечебное дело", степень магистра бизнес-администрирования, изучал маркетинг в Киево-Могилянской бизнес-школе.

"Дарница" активно привлекает талантливых менеджеров, имеющих практический опыт в создании эффективных команд. Кейс Валентина Харченко по успешной интеграции трех стран в одну команду по продажам и маркетингу является свидетельством эффективности его подходов. Этот опыт станет органичным дополнением знаний и навыков, которые уже есть в коммерческой команде "Дарницы" и поможет компании достичь намеченных бизнес-целей", – прокомментировал новое назначение генеральный директор компании Андрей Обризан.

"Дарница" является лидером по реализации продукции в натуральном выражении, имеет сбалансированный портфель рецептурных препаратов и сильные бренды. Ближайшая цель – расширить и укрепить это лидерство с помощью сильной маркетинговой стратегии", – заявил в свою очередь Валентин Харченко.

Читайте также: Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" – лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира.

Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3 млрд грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram