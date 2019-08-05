 Китай опустил курс юаня до минимума за последние 10 лет

Народный банк Китая установил официальный курс юаня на уровне 6,9225 за доллар перед открытием торгов, что является минимумом с 3 декабря 2018 года, однако днем понедельника юань опустился до 7,0399 за доллар на материковом рынке, офшорный юань упал до 7,0853 к доллару, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,62%, достигнув минимума на момент закрытия с 22 февраля. Индекс "голубых фишек" CSI300 потерял 1,91%.

Особенно сильно пострадали акции авиакомпаний, в результате чего транспортный субиндекс снизился на 2,72%.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,9% и закрылся на минимуме с января на фоне всеобщей забастовки.

По словам аналитиков, то, что Пекин позволил юаню преодолеть психологически важную отметку, может открыть новый опасный фронт в торговом противостоянии – валютную войну, передает Би.

Старший экономист по Китаю Capital Economics Джулиан Эванс-Причард отметил, что центральный банк КНР, вероятно, сдерживал ослабление юаня, чтобы не сорвать торговые переговоры с США.

"Тот факт, что они перестали отстаивать уровень 7,00 к доллару, говорит о том, что они практически отказались от надежд на торговую сделку с США", – сказал эксперт.

Как сообщалось, на минувшей неделе американский президент Дональд Трамп спровоцировал потрясение на финансовых рынках, пообещав ввести 10% пошлины на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 млрд после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс.

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