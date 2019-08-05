 "Укртатнафта" Коломойского впервые заявилась на дизельный тендер Минобороны

Об этом сообщает enkorr. передает БизнесЦензор.

Всего на тендер военного ведомства подали заявки шесть компаний, среди которых "ОККО Контракт", "ТД Сокар Украина", "Торум" (Трейд Коммодити"), "Газтрим" (Unimex) и "Альянс Энерго Трейд", недавно дебютировавшая в закупках Госрезерва и возобновившая участие в тендерах "Укрзализныци".

Это уже второй тендер Минорбороны, в котором Кременчугский НПЗ изъявил желание принять участие. В конце июля "Укртатнафта" подала заявку на конкурс по закупке 30 тыс. тонн авиационного керосина.

Как сообщал enkorr, 3 августа группа "Приват" через ООО "Оил-Трейд 2019" одержала победу в экстренном тендере "Укрзализныци" на поставку 20 тыс. тонн. Также компания претендует на поставку еще 20 тыс. тонн. Торги назначены на 8 августа.

Последний раз непосредственно "Укртатнафта" и группа "Приват" в целом претендовали на поставку нефтепродуктов для Министерства обороны в феврале 2016 года. Тогда во всех трех состоявшихся тендерах НПЗ проиграл "Трейд Коммодити", или аффилированным с ней компаниям, ставшей впоследствии основным поставщиком топлива для Вооруженных сил.

В целом, в последние несколько месяцев "Приват" активизировался на рынке нефтепродуктов, открыв новые базисы торговли и начав импорт и оптовые продажи СУГ. Кроме этого, с июня 2019 года "Приват" через ГФС в Днепропетровской области стал торпедировать группу компаний "Трейд Коммодити", используя в том числе основной медиаактив - телеканал "1+1". Параллельно 17 июля 2019 года правительство Украины ввело пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом. Крупнейшим импортером по этому направлению является группа компаний Wexler, выступающая наряду с "Трейд Коммодити" основным поставщиком дизтоплива для "Укрзализныци".

По данным участников рынка, группа "Приват" планирует активизировать трейдинговую деятельность путем наращивания импорта нефтепродуктов по морю, где группа контролирует крупнейшие нефтеперевалочные комплексы в Одессе и Черноморске. В августе ожидается поставка минимум одного танкера ДТ.

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