 В Одесской области дождем смыло участок дороги на Белгород-Днестровский. ВИДЕО

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает БизнесЦензор.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, вследствие потока дождевых вод на 51 км автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - /М-15/ с подъездом к порту Черноморск, произошло частичное подмывания грунта земляного полотна и проезжей части", – сказано в сообщении.

Объезд автотранспорта осуществляется по автомобильной дороге /Н-33/ - Каролино-Бугаз - Грибовка - Санжейка - /М-27/.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram