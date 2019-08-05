 Минфин оценил потери госбюджета от льгот для "зеленых" проектов в 400 миллионов в месяц

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

По подсчетам министерства, в целом доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров выросли в январе-июле 2019 года на 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 162,3 млрд грн. При этом указанная сумма на 11,2% ниже предусмотренной росписью госбюджета.

Как сообщалось, при рассмотрении бюджетных законов в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс о повышении ряда акцизов и сборов для увеличения доходов государственного бюджета на 2019 год.

При этом перед голосованием парламентским комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики была учтена поправка, которая освободила от уплаты НДС импорт солнечных панелей и ветровых установок.

Как отмечал тогда нынешний представитель президента в правительстве Андрей Герус, больше всего такого оборудования в 2019 году планировал завозить энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, ДТЭК рассчитывал вложить около 750 млн евро в строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 годах мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на электроэнергию. При этом, по меньшей мере часть средств на реализацию этих проектов в сумме 210 млн евро DTEK Renewables B.V. получила в виде займа от материнской компании DTEK B.V.

Отметим, что аналогичные льготы Верховная Рада пыталась ввести летом 2018 года при внесении изменений в Налоговый кодекс об отмене налогообложения алиментов от иностранцев.

К голосованию документа во втором чтении в законопроект внесли правку, которй предлагалось до 2020 года освободить от уплаты НДС операции по ввозу на территорию Украины импортного оборудования и комплектующих, которые предназначены для производства энергии из возобновляемых источников энергии. Однако эта поправка не была поддержана при голосовании в зале парламента.

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