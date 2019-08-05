[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.46 28.11
 Энергетика
  1258  1
Все про:госбюджет (542) импорт (900) льготы (99) Минфин (1154) НДС (222) альтернативная энергетика (371) солнечная энергетика (133)

 Минфин оценил потери госбюджета от льгот для "зеленых" проектов в 400 миллионов в месяц

Освобождение от уплаты НДС импорта солнечных панелей и ветровых установок с 1 января 2019 года привело к недопоступлению в государственный бюджет около 400 млн грн в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

По подсчетам министерства, в целом доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров выросли в январе-июле 2019 года на 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 162,3 млрд грн. При этом указанная сумма на 11,2% ниже предусмотренной росписью госбюджета.

Как сообщалось, при рассмотрении бюджетных законов в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс о повышении ряда акцизов и сборов для увеличения доходов государственного бюджета на 2019 год.

При этом перед голосованием парламентским комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики была учтена поправка, которая освободила от уплаты НДС импорт солнечных панелей и ветровых установок.

Как отмечал тогда нынешний представитель президента в правительстве Андрей Герус, больше всего такого оборудования в 2019 году планировал завозить энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, ДТЭК рассчитывал вложить около 750 млн евро в строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 годах мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на электроэнергию. При этом, по меньшей мере часть средств на реализацию этих проектов в сумме 210 млн евро DTEK Renewables B.V. получила в виде займа от материнской компании DTEK B.V.

Отметим, что аналогичные льготы Верховная Рада пыталась ввести летом 2018 года при внесении изменений в Налоговый кодекс об отмене налогообложения алиментов от иностранцев.

К голосованию документа во втором чтении в законопроект внесли правку, которй предлагалось до 2020 года освободить от уплаты НДС операции по ввозу на территорию Украины импортного оборудования и комплектующих, которые предназначены для производства энергии из возобновляемых источников энергии. Однако эта поправка не была поддержана при голосовании в зале парламента.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141297
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
-июле 2019 года на 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 162,3 млрд грн. ровно столько денег не хвата в поступлении их в ПФУ ,блин и нашли крайних ,а могли бы покопаться у Ахметова, который катает слябы и др "проволоку" за кордон в виде металлолома. Минфин оценил потери госбюджета от льгот для "зеленых" проектов в 400 миллионов в месяц - Цензор.НЕТ 5031 Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141297
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Минздрав Нацполиция Операция Объединенных сил ПАСЕ Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх