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 Ryanair за год увеличил количество рейсов в Украину в 2 раза

Лоукостер Ryanair в ноябре 2019 года, когда в полную силу вступит расписание зимнего сезона полетов 2019/2020 годов, в более чем два раза увеличит число маршрутов и рейсов в Украину по сравнению с ноябрем 2018 года, когда бюджетник запустил полноценную полетную программу в Украину.

Об этом свидетельствует исследование avianews.com, передает БизнесЦензор.

Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть лоукоста насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она будет включать 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Одновременно с этим число рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю. В эти данные включены два направления 100% дочки Ryanair - Laudamotion.

Наиболее значительное увеличение числа рейсов и направлений затронет аэропорт "Борисполь". Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть из украинской столицы насчитывала 12 пунктов с 38 рейсами в неделю, то в ноябре 2019 года будет включать 26 направлений, по которым будут совершаться 80 рейсов в неделю.

Рост числа полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова, откуда Ryanair не летал в прошлом году. Из Одессы в ноябре 2018 года лоукост будет совершать 13 рейсов в неделю по шести направлениям, из Харькова - 6 рейсов в неделю по трем маршрутам.

Из Львова в ноябре 2019 года лоукост будет совершать 14 рейсов в неделю по пяти направлениям. Аналогичный показатель у авиакомпании был и в ноябре 2018 года.

Учитывая, что в ноябре 2019 года парк Ryanair, который используется для выполнения регулярных рейсов, будет включать только 189-местные самолеты Boeing 737-800, провозные емкости лоукоста на рейсах в Украину в ноябре 2019 года составят 42 714 кресел в обоих направлениях в неделю. В ноябре 2018 года этот показатель составлял 19 656 кресел в неделю.

Ryanair начал полеты в киевский аэропорт "Борисполь" 3 сентября 2018 года, во Львов - 30 октября 2018 года, в Харьков - 17 июня 2019 года, в Одессу - 19 июня 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141296
 
 
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