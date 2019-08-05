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Все про:День независимости (5) выходной (17)

 В Украине в августе будет три выходных подряд на День независимости

У большинства украинцев, которым установлена пятидневная рабочая неделя, в конце августа будет три выходных дня подряд: с 24 по 26 августа включительно.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, 24 августа украинцы отмечают День независимости Украины (выпадает в этом году на субботу).

В соответствии со ст. 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Таким образом, выходной день перенесен с 24 на понедельник, 26 августа, в связи с чем у украинцев будут три дня выходных подряд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141292
 
 
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