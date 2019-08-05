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 Минрегион усилил гражданскую защиту в случае чрезвычайных ситуаций

1 августа 2019 года вступили в действие новые государственные строительные нормы по гражданской защите граждан. Это нормы с грифом ДСП (для служебного пользования). Они усиливают гражданскую защиту граждан и внедряют современные решения для повышения безопасности людей.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Безопасность – это приоритет №1. Поэтому мы существенно обновили государственные строительные нормы относительно гражданской защиты граждан. Чтобы в случае любой чрезвычайной ситуации безопасность людей была повышена и они имели надлежащую защиту. Новые нормы доступны для служебного пользования и содержат современные решения, технологии и усовершенствованные требования к проектированию хранилищ, укрытий, а также всех необходимых мер гражданской защиты. Они уже действуют с 1 августа", – отметил Парцхаладзе.

В новых нормах:

  • усовершенствованы требования на проектирование (разработку) инженерно-технических мер гражданской защиты и сооружений гражданской защиты;
  • прописаны четкие требования к проектированию сооружений двойного назначения;
  • установлены требования к светомаскировке в населенных пунктах и на объектах хозяйствования;
  • усовершенствовано проектирование безбарьерного пространства для людей с инвалидностью в сооружениях гражданской защиты;
  • прописано применение нового современного фильтровентиляционного оборудования и другие изменения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141290
 
 
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