 "Укрнафта" сменила биржу для продажи нефти

Как отмечает отраслевое издание enkorr, до этого с 2014 года "Укрнафта" проводила аукционы исключительной на "Украинском межбанковской валютной бирже" (УМВБ) в режиме "с голоса", передает БизнесЦензор.

Право проводить электронные нефтяные аукционы компания получила в декабре 2017 году, но до текущего момента отказывалась это делать.

На первый электронный аукцион на "Украинской энергетической бирже" "Укрнафта" выставила 269,99 тыс. тонн нефти. Стартовая цена рассчитана аукционным комитетом на уровне 13,9 тыс. грн за тонну, что на 3% ниже цены предыдущего аукциона 19 июля.

В январе-июле 2019 года на УМВБ было объявлено 14 аукционов по продаже нефти "Укрнафты", из которых состоялось 6. На них было продано 880,9 тыс. тонн на сумму 12,2 млрд грн.

На аукционах "Укрнафты" нефть отгружается либо по не фтепродуктопроводам "Укртранснафты", либо технологическими трубопроводами в направлении НПЗ группы "Приват". С апреля 2018 года отгрузок ж/д-транспортом не осуществляются. Такие условия отгрузки на практике исключают участие любой другой компании, кроме "Привата". Следовательно, он как единственный покупатель определяет, когда и в каких объемах оформлять покупку нефти.

После того, как правительство в 2015 году отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Приват" регулярно саботирует аукционы "Укрнафты", если его не устраивает стартовая цена. Ресурс выкупается на дополнительных торгах и в большинстве случаев по более низкой цене, чем выставлялась изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге "Приват" получает все 100% добытого "Укрнафтой" нефтяного сырья.

Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "Укрнафта" по итогам первого полугодия 2019 года сократилась в 113 раз – с 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, – около 42% акций.

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