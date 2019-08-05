 Таможенные поступления в госбюджет с начала года оказались на 9,6% меньше плана, – Казначейство (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает БизнесЦензор.

При этом превышение плана обеспечено за счет поступлений от налоговых органов на сумму 36,95 млрд грн, что на 7 млрд грн или на 23,4% больше плана.

В то же время поступления от таможни составили 28,99 млрд грн, что на 0,89 или на 3% меньше запланированного, а также на 0,13 млрд грн или на 0,5% меньше аналогичного показателя за июль прошлого года.

В целом с начала года таможня обеспечила поступления в госбюджет на сумму 180,85 млрд грн, что на 19,23 млрд грн или на 9,6% меньше запланированного объема и всего на 1,67 млрд грн или на 0,9% превышает показатели за аналогичный период 2018 года.

Как пояснили в Министерстве финансов, основными причинами низких плановых доходов стали разница в фактических макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности в отношении курса гривни, введение льгот по импорту отдельных товаров, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину.

Так, доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-июле составили 162,3 млрд грн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 11,2% меньше плана.

По данным Минфина, невыполнение поступлений по импортному НДС обусловлено освобождением с 1 января от налогообложения НДС импорта солнечных батарей и ветряков (ежемесячные недопоступления составляют около 0,4 млрд грн).

На снижение показателей также повлияли запрет и ограничения правительством РФ с 1 июня экспорта в Украину российской нефти, нефтепродуктов (бензинов, дизтоплива, сжиженного газа) и угля, более прочный обменный курс гривни, чем заложено в бюджете, более медленные темпы роста импорта товаров, чем учтено в бюджете (в частности также из-за снижения цены импортируемых газа и нефти и продуктов нефтепереработки), а также продление действия льготы по уплате НДС с ввезенных электромобилей.

Также на снижение поступлений повлияло уменьшение объема импорта природного газа НАК "Нафтогаз Украины". По оперативной информации уплата НАК "Нафтогаз Украины" НДС от импорта природного газа за январь-июль 2019 года к соответствующему периоду прошлого года сократилась на 3,8 млрд – до 1,4 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд грн, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня, но на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период.

При этом по итогам июля госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля 2018 года, преимущественно, благодаря превышению плановых налоговых поступлений на 23,4%.

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