[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.46 28.11
 Финансы
  634  1
Все про:госбюджет (542) таможня (404) ГФС (1347)

 Таможенные поступления в госбюджет с начала года оказались на 9,6% меньше плана, – Казначейство (обновлено)

Поступления в госбюджет от Государственной фискальной службы в июле составили 65,94 млрд грн, что на 6,11 млрд грн или на 10,2% больше запланированных показателей.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает БизнесЦензор.

При этом превышение плана обеспечено за счет поступлений от налоговых органов на сумму 36,95 млрд грн, что на 7 млрд грн или на 23,4% больше плана.

В то же время поступления от таможни составили 28,99 млрд грн, что на 0,89 или на 3% меньше запланированного, а также на 0,13 млрд грн или на 0,5% меньше аналогичного показателя за июль прошлого года.

В целом с начала года таможня обеспечила поступления в госбюджет на сумму 180,85 млрд грн, что на 19,23 млрд грн или на 9,6% меньше запланированного объема и всего на 1,67 млрд грн или на 0,9% превышает показатели за аналогичный период 2018 года.

Как пояснили в Министерстве финансов, основными причинами низких плановых доходов стали разница в фактических макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности в отношении курса гривни, введение льгот по импорту отдельных товаров, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину.

Так, доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-июле составили 162,3 млрд грн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 11,2% меньше плана.

По данным Минфина, невыполнение поступлений по импортному НДС обусловлено освобождением с 1 января от налогообложения НДС импорта солнечных батарей и ветряков (ежемесячные недопоступления составляют около 0,4 млрд грн).

На снижение показателей также повлияли запрет и ограничения правительством РФ с 1 июня экспорта в Украину российской нефти, нефтепродуктов (бензинов, дизтоплива, сжиженного газа) и угля, более прочный обменный курс гривни, чем заложено в бюджете, более медленные темпы роста импорта товаров, чем учтено в бюджете (в частности также из-за снижения цены импортируемых газа и нефти и продуктов нефтепереработки), а также продление действия льготы по уплате НДС с ввезенных электромобилей.

Также на снижение поступлений повлияло уменьшение объема импорта природного газа НАК "Нафтогаз Украины". По оперативной информации уплата НАК "Нафтогаз Украины" НДС от импорта природного газа за январь-июль 2019 года к соответствующему периоду прошлого года сократилась на 3,8 млрд – до 1,4 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд грн, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня, но на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период.

При этом по итогам июля госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля 2018 года, преимущественно, благодаря превышению плановых налоговых поступлений на 23,4%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141282
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно, Грося же кричал о ликвидации схем на таможне и что сотни миллиардов вот вот получит бюджет, трепло.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Минздрав Нацполиция Операция Объединенных сил ПАСЕ Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх