 Германия стала крупнейшим торговым партнером РФ среди стран ЕС

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает БизнесЦензор.

В 2018 году Германия была как крупнейшим импортером товаров из России (33 млрд евро), так и крупнейшим экспортером в Россию (26 млрд евро).

В целом в прошлом году Россия была третьим крупнейшим партнером ЕС по импорту (8% от общего импорта вне ЕС) и четвертым по величине экспорта ЕС (4% от общего экспорта в Евросоюз) в 2018 году.

В период с 2008 по 2018 год дефицит торговли ЕС с Россией уменьшился (имеется в виду, что блок импортировал больше, чем экспортировал). Этот дефицит торговли был самым высоким в 2011 году - 93 млрд евро и самым низким в 2016 году – 46 млрд евро. В 2018 году дефицит торговли ЕС с Россией составил 83 млрд евро.

В экспорте Евросоюза в Россию преобладали "машины и транспортные средства", "химикаты" и "другая произведенная продукция", которые вместе составляли 90% экспорта ЕС в Россию.

В импорте ЕС из России преобладали первичные товары (72%), преимущественно "энергетика", "сырье" и "продукты питания и напитки". Кроме того, "лекарственные средства" были наиболее экспортируемым продуктом ЕС в Россию, тогда как крупнейшая статья импорта из России - "сырая нефть, машинная масло".