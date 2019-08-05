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 Цены на автогаз упали ниже 12 гривен за литр

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС в понедельник, 5 августа, опустилась на 14 копеек – до 11,96 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на 15-16 копеек за литр снизили цены сети ОККО и WOG.

Консолидированная сеть "Приват" опустила цены на 9 копеек – до 11,36-11,48 грн/л.

В сетях Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", "Род-Ник", Marshal, SUN OIL и Mango газ подешевел на 10-50 копеек за литр.

Оптовые цены автогаза с начала июля опустились на 22%, до 17 870 грн за тонну на условиях самовывоза с ГНС.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты указывают скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. тонн сжиженного газа, что на 18% превышает объем импорта за такой же период июля 2018 года.

Таким образом, поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180–185 тыс. тонн, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141270
 
 
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интересная реакция рынка на запрет Путиным экспорта автогаза в Украину. А как дышали....
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