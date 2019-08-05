 Vodafone и "Приватбанк" создали систему идентификации на базе технологий Mobile ID и Bank ID

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба Vodafone в понедельник, благодаря новой системе клиенты обеих компаний смогут: подавать и подписывать петиции, голосовать за общественные бюджеты, бронировать места в электронной очереди, а также пользоваться электронными услугами на государственном портале iGOV.

Абоненты Vodafone со своим Mobile ID смогут пользоваться всеми государственными услугами и коммерческими сервисами, где ранее идентификация происходила только при помощи Bank ID ПриватБанка. В то же время ПриватБанк сможет предлагать клиентам новые сервисы, для которых нужна не только идентификация личности, но и квалифицированная электронная подпись, отмечается в пресс-релизе компании.

"Еще на этапе проектирования платформы Mobile ID мы закладывали возможность взаимодействия на уровне альтернативных технологий идентификации. И сейчас мы убедились, что Bank ID и Mobile ID технически дополняют друг друга, за счет чего увеличиваются возможности применения каждой из этих систем", - цитирует пресс-служба компании разработчика системы Mobile ID Андрея Цапко.

По словам Цапко, такая комбинированная система идентификации оперирует самым полным набором данных, обеспечивает двойное шифрование и максимально возможный на текущий момент уровень безопасности пользователя.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине, по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал первое место среди 77 банков.