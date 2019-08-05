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Все про:Еврокомиссия (516) Пинчук (113) пошлина (408) Интерпайп (55)

 Еврокомиссия снизила антидемпинговые пошлины на трубы заводов Пинчука

Европейская комиссия снизила с 13,8% до 8,1% антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы заводов "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп НТЗ", говорится в официальном журнале ЕС от 1 августа 2019 года.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Это решение было принято в рамках частичного пересмотра антидемпинговых пошлин на некоторые трубы из Украины. Инициировала пересмотр компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Еврокомиссия начала пересмотр размера пошлин на бесшовные трубы из Украины в мае 2018 года.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году холдинг реализовал 857 000 тонн готовой продукции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141263
 
 
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