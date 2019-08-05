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 Портфель розничных кредитов "Ощадбанка" вырос на 1,3 миллиарда

Портфель розничных кредитов государственного "Ощадбанка" в первом полугодии 2019 года вырос на 1,3 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"В І полугодии 2019 года портфель розничных кредитов "Ощадбанка" вырос на 1,3 млрд грн, что на 24% больше по сравнению с началом года. Общий объем кредитного портфеля физлиц превысил 9 млрд грн", - говорится в сообщении банка.

В банке отмечают, что наибольшей популярностью у клиентов пользуются авто-, ипотечные, "теплые" кредиты, а также кредитные карты.

"Расширение розничного кредитования – один из наших приоритетов. В 2018 году Ощад успешно запустил новые кредитные продукты и направления для физических лиц. Например, практически с нуля банк стартовал в автокредитовании, выйдя в текущем году на второе место (среди украинских банков - ред.), завоевал лидерские позиции в ипотечном кредитовании на вторичном рынке и начал ипотечное кредитование на первичном рынке", – отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141256
 
 
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А зарплата, получаемая через кредитки, туда тоже входит?
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