 Портфель розничных кредитов "Ощадбанка" вырос на 1,3 миллиарда

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"В І полугодии 2019 года портфель розничных кредитов "Ощадбанка" вырос на 1,3 млрд грн, что на 24% больше по сравнению с началом года. Общий объем кредитного портфеля физлиц превысил 9 млрд грн", - говорится в сообщении банка.

В банке отмечают, что наибольшей популярностью у клиентов пользуются авто-, ипотечные, "теплые" кредиты, а также кредитные карты.

"Расширение розничного кредитования – один из наших приоритетов. В 2018 году Ощад успешно запустил новые кредитные продукты и направления для физических лиц. Например, практически с нуля банк стартовал в автокредитовании, выйдя в текущем году на второе место (среди украинских банков - ред.), завоевал лидерские позиции в ипотечном кредитовании на вторичном рынке и начал ипотечное кредитование на первичном рынке", – отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.