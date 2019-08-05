 Украина покупает польские броневики вместо недоработанных "Дозоров". ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Уже более 3 лет в украинскую армию не поступает новая разработка – бронемашина "Дозор", которой экс-президент Петр Порошенко предсказывал стать гордостью украинской оборонной промышленности.

"Дозоры" производил Львовский бронетанковый завод. Вопросы о броневике заметно раздражают руководство предприятия. Но еще 2017 году "Дозоры" здесь гордо демонстрировали журналистам, а закупать бронемашины для армии лично обещал Порошенко.

"Дозор" впервые представили в 2004 году. В 2014-м секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для украинских силовиков закупят 200 таких автомобилей.

Но почти за 15 лет существования "Дозора" в войска поставили только десяток броневиков. Первую и пока последнюю партию отправили в Вооруженные Силы Украины в 2016 году.

"На сегодняшний день 6 машин изготавливается заводом для того, чтобы исправить те недостатки, которые были найдены в ходе государственных испытаний. Именно поэтому Министерство обороны сократило, но не сняло, даже если были недостатки, заказы на львовском заводе", - говорил Порошенко в 2017 году.

"После 2016 заказов на "Дозор-Б" не было. Мы больше "Дозоры" не выпускаем. Я задал вопрос министру обороны в глаза. Так как вам: "Господин министр, "Дозоры" почему не заказываете?", - сказал директор Львовского завода Виктор Андрощук.

По его словам, министр обороны не ответил на его вопрос.

В Минобороны Украины подтвердили: за последние 3 года действительно не купили ни одного украинского "Дозора".

"Недостатков было около семи. Они касались температуры в отделении десанта, которая была выше, чем нужно. Они касались шумов, превышающих допустимый уровень. Они касались определенным образом превышений массы, которая была определена по техническому заданию", - рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

"Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров "Онцилла", - говорится в ответе ведомства.

При этом польский броневик внешне схож с "Дозором", а создавали его на основе украинской разработки. Для этого Польша купила в Украине лицензию на производство.

Первую "Онциллу" представили в 2013-м, то есть, почти на 10 лет позже украинского близнеца. Но, по словам экспертов, это не помешало полякам превзойти украинский аналог.

"По оценке военных, которые эксплуатировали "Онциллу", машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, зарядка идет изнутри", - объясняет руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов.