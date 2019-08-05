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 Украина покупает польские броневики вместо недоработанных "Дозоров". ВИДЕО

Украина не смогла доработать бронемашину "Дозор" и вместо собственных броневиков покупает польские аналоги, которые были созданы на основании украинских разработок.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Уже более 3 лет в украинскую армию не поступает новая разработка – бронемашина "Дозор", которой экс-президент Петр Порошенко предсказывал стать гордостью украинской оборонной промышленности.

"Дозоры" производил Львовский бронетанковый завод. Вопросы о броневике заметно раздражают руководство предприятия. Но еще 2017 году "Дозоры" здесь гордо демонстрировали журналистам, а закупать бронемашины для армии лично обещал Порошенко.

"Дозор" впервые представили в 2004 году. В 2014-м секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для украинских силовиков закупят 200 таких автомобилей.

Но почти за 15 лет существования "Дозора" в войска поставили только десяток броневиков. Первую и пока последнюю партию отправили в Вооруженные Силы Украины в 2016 году.

"На сегодняшний день 6 машин изготавливается заводом для того, чтобы исправить те недостатки, которые были найдены в ходе государственных испытаний. Именно поэтому Министерство обороны сократило, но не сняло, даже если были недостатки, заказы на львовском заводе", - говорил Порошенко в 2017 году.

"После 2016 заказов на "Дозор-Б" не было. Мы больше "Дозоры" не выпускаем. Я задал вопрос министру обороны в глаза. Так как вам: "Господин министр, "Дозоры" почему не заказываете?", - сказал директор Львовского завода Виктор Андрощук.

По его словам, министр обороны не ответил на его вопрос.

В Минобороны Украины подтвердили: за последние 3 года действительно не купили ни одного украинского "Дозора".

"Недостатков было около семи. Они касались температуры в отделении десанта, которая была выше, чем нужно. Они касались шумов, превышающих допустимый уровень. Они касались определенным образом превышений массы, которая была определена по техническому заданию", - рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

"Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров "Онцилла", - говорится в ответе ведомства.

При этом польский броневик внешне схож с "Дозором", а создавали его на основе украинской разработки. Для этого Польша купила в Украине лицензию на производство.

Первую "Онциллу" представили в 2013-м, то есть, почти на 10 лет позже украинского близнеца. Но, по словам экспертов, это не помешало полякам превзойти украинский аналог.

"По оценке военных, которые эксплуатировали "Онциллу", машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, зарядка идет изнутри", - объясняет руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141239
 
 
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 Топ комментарии
 
Тут помнится как порохосрань визжала как Петя поднял украинскую оборонку с колен. Поднял с колен да поставил раком
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Идиотизм просто если не что похуже, дали полякам технологии и лицензию а теперь покупает у них расходуя валюту вместо того чтоб дать работу своим предприятиям.
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Ето ПОЗОР, Во время войны в Украине вопреки всем законам и логике так и не состоялся производственный бум военной техники и технологий. Походу ето судьба украинцам работать в рабстве на плантациях в чужих странах и ковыряться в говне выращивая картоплю.
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в 6ом абзаце написан явный бред!
Но почти за 15 лет существования "Дозора" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141239
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"Дозор" впервые представили в 2004 году.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141239

Первую "Онциллу" представили в 2013-м, то есть, почти на 10 лет позже украинского близнеца.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141239
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Тут помнится как порохосрань визжала как Петя поднял украинскую оборонку с колен. Поднял с колен да поставил раком
 показать весь комментарий
 
 
Ето ПОЗОР, Во время войны в Украине вопреки всем законам и логике так и не состоялся производственный бум военной техники и технологий. Походу ето судьба украинцам работать в рабстве на плантациях в чужих странах и ковыряться в говне выращивая картоплю.
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Идиотизм просто если не что похуже, дали полякам технологии и лицензию а теперь покупает у них расходуя валюту вместо того чтоб дать работу своим предприятиям.
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Ну если у своих руки из жопы то что еще делать. Вобще пора весь этот укроборонпром розгонять давно от него толку 0 только распил бабла.
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не только не расходовать , а и зарабатывать.... да видно откаты не сошлись...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=nt_rxOCFvkc

4 квітня 2019 року в столиці Республіки Сенегал місті Дакар пройшов військовий парад на честь 59-ї річниці з дня проголошення незалежності країни від Франції. На урочистостях були представлені різні зразки техніки, що стоять на озброєнні армії та поліції Сенегалу. Серед них були продемонстровані й два польських бронемобілі «Онцилла» (Oncilla), що супроводжували колону з семи автомобілів на українському шасі КрАЗ-6322 6х6 (6 РСЗО БМ-21 «Град» і один спецавтомобіль). Нагадаємо, у 2013 році польська компанія «Міста» (Mista) купила в України ліцензію на виробництво бронемашини «Дозор-Б». Вперше польський варіант «Дозора» під назвою «Онцилла» (Oncilla) був продемонстрований на виставці озброєння в Польщі MSPO-2013. Перший бронеавтомобіль «Oncilla» був зібраний на Київському бронетанковому заводі, надалі виробництво мало бути здійснюватися у Польщі.
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Это не фейк, действительно вместо Дозоров заказывают Онциллу.
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Якщо "по словам экспертов, ... полякам (удалось) превзойти украинский аналог" - то цього директора (Виктор Андрощук), який скаржиться "Господин министр, "Дозоры" почему не заказываете?", - потрібно гнати наф...
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Старый анекдот: японцы посетили российский производственный комбинат, посмотрели цеха, общежития, дом культуры, детский сад. Руководители спрашивают: Ну, как ваши впечатления? Японцы: Дети у вас хорошие... А то, что вы делаете руками, у вас не получается.
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Жить по новому... Готовая еще в 2006 году бронемашина, не доработана в 2019 году.
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