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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 Немецкая RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в Украине

Немецкая компания RWE AG в июле впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины, сообщает АО "Укртрансгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

Ранее операции продажи газа RWE осуществляла исключительно на западной границе Украины. Переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с RWE продолжались несколько лет.

"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - сказал представитель RWE Дитрих Хоффманн.

Немецкая энергетическая компания RWE базируется в городе Эссен, Германия. RWE является второй по величине производителем электроэнергии в Германии.

RWE является поставщиком для более 20 миллионов потребителей электроэнергии и 10 миллионов потребителей газа в Европе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141229
 
 
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В России где мания величия зашкаливает,очень много ********.
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Какие немцы доверчивые. Потом будут искать утешение в присказке "Простота хуже воровства".
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Договора на хранение газа уже подписаны с 31 компанией.
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