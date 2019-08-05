 Немецкая RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

Ранее операции продажи газа RWE осуществляла исключительно на западной границе Украины. Переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с RWE продолжались несколько лет.

"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - сказал представитель RWE Дитрих Хоффманн.

Немецкая энергетическая компания RWE базируется в городе Эссен, Германия. RWE является второй по величине производителем электроэнергии в Германии.

RWE является поставщиком для более 20 миллионов потребителей электроэнергии и 10 миллионов потребителей газа в Европе.