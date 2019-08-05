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 Прибыльность производства молока в Украине увеличилась на треть

Прибыльность производства молока в Украине в июле 2019 года увеличилась на 33,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Условная прибыльность производства молока в коммерческих хозяйствах Украины (УМИ, индекс условной прибыльности производства молока) была в июле 2019 года уже на 33,6% выше, чем прошлогодняя в том же месяце", - написал Ярмак.

Кроме того, по словам эксперта, прибыльность производства молока в Украине в июле выросла по сравнению с июнем текущего года на 2,8% и была на 23% выше, чем в среднем за последние семь лет для этого месяца.

При этом, за период январь-июль этого года прибыльность производства молока была на 16,4% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Ярмак отметил, что причиной роста условной прибыльности производства молока в Украине стал рост цен на эту продукцию и снижение цен на корма.

В то же время, по словам эксперта, в августе условная прибыльность молока может вырасти под влиянием его дефицита, что также может стать причиной еще большего снижения экспорта из Украины молокопродуктов.

Прибыльность производства молока в Украине в 2018 году сократилась на 14,1%. Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141221
 
 
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