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 Украина закачала в хранилища 16,2 миллиарда кубометров газа

Украина закачала в подземных хранилища 16,17 миллиардов кубометров природного газа, сообщает компания "Укртрансгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 16,17 млрд кубометров природного газа", - говорится в сообщении.

Это на 23%, или на 3,6 млрд куб м больше, чем в прошлом году. С начала лета среднесуточный объем закачки составил 74 млн куб м.

Как сообщал БизнесЦензор, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Украина с 4 апреля по 3 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до более чем 16 млрд млн кубометроов.

Ранее Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141216
 
 
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