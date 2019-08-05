[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.46 28.11
 Макроэкономика
  178  0
Все про:Иран (247) Китай (1043) США (2277)

 Более 10 иранских танкеров поставляют нефть Китаю в обход санкций США

Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Начиная со 2 мая, когда в силу вступили односторонние ограничительные меры Вашингтона, запрещающие иностранным государствам вести бизнес с Ираном, в том числе покупать у него нефть, и до настоящего времени газета отследила передвижения 70 иранских танкеров.

Согласно ее информации, минимум 12 иранских танкеров доставляли нефть иностранным государствам, при этом шесть из них заходили в порты Китая, а остальные проходили через Суэцкий канал и могли поставлять нефть Турции или Сирии, полагают опрошенные изданием аналитики.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран приняли СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.

В апреле администрация президента США объявила о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран - Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Турции и других стран. Эта отсрочка была предоставлена импортерам, чтобы позволить им найти альтернативные источники покупки нефти. Срок ее действия истек как раз 2 мая.

Это решение было нацелено на то, чтобы свести к нулю экспортные поставки нефтяной продукции из Ирана.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141211
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс ДТП Крым Нацполиция Операция Объединенных сил Россия Слуга народа смерть США
 
 
 
 
 
 вверх