 Цены на нефть снижаются из-за торгового конфликта США и Китая

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,16% — до 61,16 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,15% — до 55,02 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлину в 10% на товары из КНР объемом импорта в 300 миллиардов долларов. Трамп заявил также, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины. Эскалация торговой напряженности усиливает опасения инвесторов за мировую экономику и спрос на нефть.

"Спрос на нефть разочаровал в 2019 году из-за слабой экономической активности, неблагоприятных погодных условий и торговой напряженности", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков Goldman Sachs.