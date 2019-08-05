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 Одесский припортовый завод возобновил производство аммиака и карбамида

Одесский припортовый завод возобновил производство аммиака и карбамида, сообщил первый заместитель генерального директора завода Николай Щуриков.

Об этом Щуриков написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - отметил Щуриков.

По данным Щурикова, ОПЗ начал работу по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

"Согласно этого договора, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа", - сообщает он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141203
 
 
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