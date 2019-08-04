[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.29 27.87
 Ритейл
  168  0
Все про:концерт (2) музыка (41) рекорд (42)

 Концертный тур певца Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Еще не завершившееся турне Divide британского музыканта Эда Ширана стало самым кассовым в истории.

Об этом сообщила газета The Guardian, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Кассовые сборы двухлетнего тура певца составили $736 млн. Впереди у Ширана еще 12 концертов.

Музыкант уже отыграл 243 концерта в 43 странах на пяти континентах, собрав на них рекордное число поклонников: в общей сложности на все концерты тура было продано 8,5 млн билетов.

Таким образом, Ширан установил еще один рекорд - по посещаемости, побив предыдущий результат ирландской рок-группы U2. Кассовые сборы двухгодичного турне "U2 360°", проходившего с 2009 по 2011 год, составили $735 млн, было продано около 7,3 млн билетов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141170
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРитейл
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Нацполиция обстрел погода протест разминирование Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх