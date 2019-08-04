 Концертный тур певца Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Об этом сообщила газета The Guardian, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Кассовые сборы двухлетнего тура певца составили $736 млн. Впереди у Ширана еще 12 концертов.

Музыкант уже отыграл 243 концерта в 43 странах на пяти континентах, собрав на них рекордное число поклонников: в общей сложности на все концерты тура было продано 8,5 млн билетов.

Таким образом, Ширан установил еще один рекорд - по посещаемости, побив предыдущий результат ирландской рок-группы U2. Кассовые сборы двухгодичного турне "U2 360°", проходившего с 2009 по 2011 год, составили $735 млн, было продано около 7,3 млн билетов.

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