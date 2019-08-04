 Мировые продажи смартфонов в этом году снизятся на 2,5%, – Gartner

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что такая тенденция наблюдалась и раньше. К этому привело увеличение стоимости смартфонов и замедление циклов их обновления. Даже крупнейший в мире рынок смартфонов, Китай, столкнулся с падением продаж по итогам года. Хотя здесь ключевую роль сыграли экономические проблемы. В частности, американские санкции против Huawei существенно повлияли на некоторые показатели, хотя сама компания продемонстрировала рост на внутреннем рынке. Снятие запрета на доступ Huawei к американским технологиям должно улучшить ситуацию в дальнейшем.

Хорошая новость заключается в том, что во второй половине следующего года ожидается скачок, который будет связан с внедрением технологии 5G.

Некоторые производители уже поспешили выпустить свои первые смартфоны с поддержкой сотовой связи пятого поколения, остальные (включая Apple) планируют сделать это в следующем году. Но для того, чтобы продажи начали стабильно расти, необходимы другие более серьезные изменения в мобильной отрасли и более доступные цены на смартфоны.

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