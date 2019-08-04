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 В Киеве запустят речной трамвай с Подола на Оболонь

10 августа 2019 года состоится официальное открытие маршрута речного трамвая, который будет курсировать по Днепру от Подола на Оболонь.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Киевского речного вокзала, передает БизнесЦензор.

Место высадки пассажиров на Оболони - парк "Наталка", расположенный на Оболонской набережной.

"Это прекрасная возможность отправиться с речного вокзала на Оболонскую набережную, прогуляться по парку и вернуться обратно. Или наоборот - отправиться на теплоходе на Почтовую площадь, чтобы прогуляться по Подолу", - говорят организаторы маршрута.

В день открытия посетителям обещают провести анимационную программу в парке "Наталка", обеспечить бесплатное сопровождение экскурсовода на теплоходе и сделать скидки на билеты на первые рейсы.

В выходные дни теплоход будет отправляться с Оболони в 12:00 и в 16:00, с Почтовой площади - в 14:00. Длительность прогулки составит 1 час.

Стоимость билетов - 150 грн (в день открытия - 100 грн). Стоимость детского билета (до 6 лет бесплатно) - 50% от стоимости билетов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141166
 
 
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