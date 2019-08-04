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 Евросоюз определился с кандидатом на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза избрали единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда - представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Об этом сообщил в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Юнкер, в частности, поздравил Георгиеву с выдвижением на пост главы Международного валютного фонда.

Юнкер отметил, что Георгиева "имеет все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ".

Кандидатура Георгиевой теперь должна быть рассмотрена Советом директоров МВФ.

16 июля Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с переходом на должность президента Европейского центрального банка. Лагард занимала должность директора-распорядителя МВФ с июля 2011 года. В период руководства Украины начинала с МВФ три программы stand by в 2014 году, EFF в 2015 году и stand by в 2018 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141164
 
 
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