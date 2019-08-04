[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.29 27.87
 Корпоративные отношения
  775  1
Все про:Нафтогаз (1791) отопительный сезон (326)

 Украина увеличила запасы газа до 16 миллиардов кубометров, – Коболев

Украина с 4 апреля по 3 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до более чем 16 млрд млн кубометроов.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня перешли отметку в 16 млрд кубометроов. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - сообщал Коболев. 

Ранее Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд кубометроов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141143
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Говоря об импорте газа надо одновременно говорить о его рациональном использовании. ТЭЦ греют землю, теплопотери ужасные, теплотрассы проложены при Союзе. Вопрос эффективного использования энергоресурсов по-моему всерьез не рассматривается. Но его надо решать и чем быстрее, тем лучше. И при этом не надо надеяться на термомодернизацию зданий за счет бабушек и пенсионеров
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский Москва Нацполиция протест разминирование Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх