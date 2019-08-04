 Украина увеличила запасы газа до 16 миллиардов кубометров, – Коболев

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня перешли отметку в 16 млрд кубометроов. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - сообщал Коболев.

Ранее Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд кубометроов.

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