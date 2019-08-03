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Все про:Северный поток (476) Shell (70)

 Shell обещает выполнить американские санкции против "Северного потока-2"

Нидерландско-британская компания Shell, являющаяся одним из акционеров проекта газопровода "Северный поток-2", заявила, что будет выполнять санкции США в случае их принятия, но "обязана продолжать выполнение договора о партнерстве", сообщает Politico со ссылкой на заявление генерального директора Shell Бена ван Бердена.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Единственный мандат, который у меня есть - это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров. Если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня не будет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязанность выполнять закон", - заявил ван Берден.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля принял законопроект, который должен наложить санкции на компании и лиц, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141081
 
 
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