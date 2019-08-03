 США вводят второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В сообщении указывается, что "США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества "Новичок" при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании 4 марта 2018 года".

Санкции вступят в силу в течение 15 дней после уведомления конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев, отмечает госдеп.

Второй пакет санкций по отношению к России в рамках "дела Скрипалей" направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, говорится в заявлении Госдепа США.

Согласно заявлению, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Кроме того, второй пакет санкций предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.