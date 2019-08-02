 К 2040 году объем систем хранения энергии возрастет в 122 раза, – Bloomberg

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

Согласно новому отчету, к 2040 году по всему миру будет установлено 1095 ГВт аккумуляторов. Для сравнения, сегодня эта цифра составляет всего 9 ГВт. Это означает, что отрасль ожидает 122-кратный рост. Лидерами по объему установки станут США и Китай, за которыми пойдут Германия и Индия.

Предыдущий прогноз BNEF, опубликованный в ноябре прошлого года, был более осторожным и предполагал, что через 20 лет по всему миру появится 942 ГВт накопителей энергии. Основным локомотивом роста станет 50-процентное снижение стоимости литий-ионных батарей.

Еще недавно на рынке лития ожидался дефицит, однако крупнейшие производители, Австралия и Чили, заявили о расширении добычи. Кроме того, совершенствуются технологии переработки использованных батарей. В настоящее время стоимость лития уже снижается.

Еще одним фактором падения стоимости хранения энергии станет появление более совершенных аккумуляторов. Ожидается также развитие альтернативных технологий, включая батареи на основе цинка, гидроэнергетические хранилища энергии и системы на основе водорода.

По расчетам BNEF, в течение следующих 20 лет инвестиции в сферу хранения энергии составят $622 млрд.

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