 Собственники докапитализируют iBox Bank на 100 миллионов

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, его акционеры рассмотрят соответствующий вопрос на общем собрании 3 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, банк планирует провести размещение простых именных акций номинальной стоимостью 1,18 грн за счет дополнительных взносов без осуществления публичного предложения.

В июне Владимир Дробот уменьшил участие в уставном капитале "Айбокс банка" с 81,52% до 54,99%, продав 26,53% акций. Новыми миноритарными акционерами стали Алексей Путятин, который до марта был членом правления банка, – 9,97% и Игорь Хмелев (фамилия и инициалы совпадают с руководителем и владельцем 50% в киевском ООО "Град инвест риал истейт") – 9,9%.

Еще 4,70% приобрел Александр Смалий и 4,30% Наталия Конзуровская, которые ранее также не были акционерами банка.

Читайте также: Акционеры утвердили докапитализацию банка "Львов" на 100 миллионов

Месяцем ранее банк сообщил, что Анатолий Дробот, брат Владимира Дробота, продал 3,78% акций и сократил свой пакет до 2,34%. Одновременно до 9,9% возросла доля Евгения Березовского, совладельца компании платежных терминалов Ibox, который одно время был управляющим директором "Айбокс банка". До этого в его послужном списке - посты первого замглавы совета директоров "Дельта Банка" и первого замглавы правления "Ощадбанка".

АО "Айбокс банк" (ранее – "Агрокомбанк") основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (798,15 млн грн) банк занимал 63 место среди 77 действовавших в стране банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram