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Все про:Россия (4013) санкции (1253) США (2276) Трамп (366)

 Рубль отреагировал падением на новые санкции США против России

Российский рубль к вечеру пятницы продолжает снижаться на фоне угроз введения новых санкций США против РФ и падения цен на нефть из-за торгового противостояние Вашингтона и Пекина.

Рубль достиг отметки 65,32 за доллар впервые с 6 июня и 72,54 за евро впервые с 14 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Доходность 10-летних российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сегодня достигла отметки 7,45% годовых впервые с 3 июля.

За последние два дня рубль теряет в цене около 2,5%.

Как отмечает агентство, в обоих случаях руку приложил президент США Дональд Трамп.

В частности, президент США подписал указ, открывающий дорогу в том числе и к введению второго пакета санкций против РФ за отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, а также участие в химатаках в Сирии, в чем Вашингтон обвиняет Москву.

Трамп также анонсировал введение 10% пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов, а также не исключил, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята даже выше 25%, что привело к резкому снижению цен на нефть.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141049
 
 
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