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 Wizz Air может анонсировать новые рейсы в Одессу

Wizz Air уже на днях может анонсировать новые рейсы из аэропорта Одесса. 6 августа в зале вылета нового терминала аэропорта "Одесса" представители лоукоста проведут пресс-конференцию с участием менеджмента воздушных ворот и представителей Одесского городского совета.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

В анонсе мероприятия, который распространил аэропорт "Одесса", не уточняется тема пресс-конференции.

В июне 2019 года аналогичную пресс-конференцию в аэропорту "Одесса" провел Ryanair. В результате лоукост уже открыл из Одессы прямые рейсы в Краков, а в ближайшие месяцы начнет полеты в Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань.

В 2008 году украинская дочка Wizz Air несколько месяцев выполняла прямые рейсы Одесса-Киев. Прекращение полетов в лоукосте объяснили плохим состоянием полосы в одесском аэропорту.

В 2015 году глава Wizz Air Йожеф Варади во время посещения аэропорта "Одесса" заявил, что бюджетник заинтересован возобновить работу в городе, но начнет полеты только после завершения строительства в аэропорту нового терминала и взлетно-посадочной полосы.

В Одесском горсовете спрогнозировали, что новый аэродромный комплекс, который включает и новую полосу в аэропорту "Одесса", планируют ввести в эксплуатацию в мае 2020 года.

Также аэропорт постепенно переводит обслуживание рейсов в новый терминал. С 29 июля 2019 года он обслуживание на вылет и прилет все внутренние рейсы, а также на прилет все международные рейсы. Вылеты международных рейсов пока обслуживаются в старом аэровокзале.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141048
 
 
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