 Генпрокуратура вручила подозрение главе Окружного адмисуда Киева

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), передает БизнесЦензор.

В рамках уголовного производства главе ОАСК инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины;

Заместителю председателя ОАСК инкриминируют ч. 5 ст. 27, ст. 351² (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376 УК Украины,

Судье ОАСК и судье Суворовского районного суда Одессы вручено подозрение по ст. 351², ч. 2 ст. 375 УК Украины.

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По данным следствия, председатель, заместитель председателя и судья ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с целью избежать обязательного квалификационного оценивания.

Также судья Суворовского районного суда Одессы вынес заведомо неправосудное решение, которым запретил членам ВККС проводить оценку судей. В дальнейшем это постановление отменено судом апелляционной инстанции и констатировано, что суд первой инстанции превысил пределы полномочий своей юрисдикции и фактически заблокировал работу более половины состава ВККС.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Подробнее о других решениях Окружного админсуда Киева читайте в материале БизнесЦензор: Як Окружний адмінсуд Києва став найскандальнішим в Україні

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