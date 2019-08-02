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 В столичном метрополитене начали подключать автоматы по продаже новых проездных. ФОТО

Коммунальное предприятие "ГИВЦ" (оператор системы единого билета в столичном транспорте) начало подключения автоматов по продаже Kyiv Smart Card на станциях метро.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", такие автоматы уже начали работать на станциях "Крещатик" и "Академгородок", передает БизнесЦензор.

В КП напомнили, что жетон выводится из обращения и с 30 октября не будет функционировать в качестве платежного средства.

Как сообщалось, ранее стало известно, что метрополитен Киева откажется не только от жетонов, но и от карточек метро. При этом "зеленые карты" еще некоторое время будут действовать после отмены жетонов, но конкретных сроков в метрополитене пока не называют.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141041
 
 
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